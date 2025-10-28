ecografia office in pediatria un successo

GROSSETO Grande partecipazione alla prima edizione del corso teorico-pratico di ’ Ecografia office in Ostetricia ’, che ha avuto luogo al Centro direzionale di Siena dell’ Asl Toscana sud est. Nato da un progetto della UF Attività consultoriali della zona senese, diretta dalla dottoressa Erika Ignacchiti, ed esteso a tutte le professioniste dell’Asl Tse e dell’Aous, il corso origina dalla convinzione che ad oggi l’esame ecografico office rappresenti uno strumento irrinunciabile nelle mani delle ostetriche. Favorisce, infatti, il corretto inquadramento, cura e completa presa in carico della gestante all’interno del percorso nascita, sia in ambito territoriale che ospedaliero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

