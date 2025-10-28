Eco-ansia | 3 giovani su 4 preoccupati per il Pianeta ma troppi errori nel riciclo Per il 22% la scuola è il luogo ideale per imparare

Tre giovani su quattro si dicono preoccupati per il futuro del Pianeta, ma molti non sanno ancora riciclare in modo corretto. È quanto emerge da una nuova indagine condotta dal portale studentesco Skuola.net, in collaborazione con Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

