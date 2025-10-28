L’incontro tra il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e il premier cinese, Li Qiang, avvenuto lunedì a margine del vertice Asean in Malesia, ha riportato al centro dell’agenda europea le tensioni strutturali nei rapporti tra Bruxelles e Pechino. Costa ha espresso le preoccupazioni dell’Unione per l’estensione dei controlli cinesi all’export di materie prime critiche, e ha ribadito l’attesa che Pechino svolga un ruolo più attivo nel contribuire alla fine della guerra russa in Ucraina. Dal canto suo, Li Qiang ha sottolineato la volontà di espandere una cooperazione commerciale “più equilibrata” con l’Ue, ma le tensioni su veicoli elettrici, sussidi industriali e terre rare confermano che la relazione resta segnata da un equilibrio instabile tra interdipendenza e diffidenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

Ecco perché serve ripensare le relazioni Ue–Cina