Ecco l' X-Bat il super drone USA per rispondere alla Cina | cosa è in grado di fare

Lo descrivono come un caccia autonomo stealth a reazione progettato per decollare verticalmente e atterrare nello stesso modo. Stiamo parlando dell' X-BAT, il nuovo gioiello di Shield AI, la startup tecnologica americana nota per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale (IA) e autonomia per applicazioni militari, e conosciuta, soprattutto, per aver sfornato il drone a decollo e atterraggio verticale V-BAT. Ebbene, Shield AI ha ora intenzione di rivoluzionare il mercato dei droni di tipo Collaborative Combat Aircraft (CCA) e Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV), proponendo un dispositivo flessibile e avveniristico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

