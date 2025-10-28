Ecco la Fiera di San Rocco E si torna al Medioevo
Torna a Faenza domenica 9 novembre la 28esima edizione dell’ Antica Fiera di San Rocco. La manifestazione, che affonda le radici diversi secoli or sono, vedrà la trasformazione di parte del centro storico, in special modo la zona di Porta Montanara in un grande borgo medievale. Dalle 9 alle 22, saranno quasi 200 i punti di interesse con bancarelle, spettacoli, rievocazioni storiche, sbandieratori, trampolieri e artisti di strada. La fiera, ogni anno richiama migliaia di visitatori, ed è una delle manifestazioni più partecipate della città, la seconda per rievocazione storica dopo il Palio del Niballo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
