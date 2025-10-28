Ecco la Ciclofficina sociale | Qui si impara a riparare le bici E sarà un luogo di integrazione

Il primo impulso alla dinamo di un progetto luminoso l’ha data l’arcivescovo Sandro Salvucci. Risorse del bando Caritas, su fondi Cei 8xmille – anno 2025, infatti sono serviti ad inaugurare il primo esempio di “ciclofficina sociale“ a Pesaro. Il debutto del centro di aggregazione che da sabato pomeriggio ha aperto i battenti a Villa Fastiggi, attirando generazioni e culture diverse unite dall’interesse per le due ruote, ha richiamato una vera e propria folla in via della Concordia. Alla festa tenutasi nel locale con cortile messo a disposizione dal Circolo Arci – associazione capofila e partner insieme alla parrocchia di San Pietro in Calibano e alle associazioni Pesaro30 e Calcio sociale Out – ha partecipato almeno un centinaio di pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

