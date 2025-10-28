Ecco la Ciclofficina sociale | Qui si impara a riparare le bici E sarà un luogo di integrazione

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo impulso alla dinamo di un progetto luminoso l’ha data l’arcivescovo Sandro Salvucci. Risorse del bando Caritas, su fondi Cei 8xmille – anno 2025, infatti sono serviti ad inaugurare il primo esempio di “ciclofficina sociale“ a Pesaro. Il debutto del centro di aggregazione che da sabato pomeriggio ha aperto i battenti a Villa Fastiggi, attirando generazioni e culture diverse unite dall’interesse per le due ruote, ha richiamato una vera e propria folla in via della Concordia. Alla festa tenutasi nel locale con cortile messo a disposizione dal Circolo Arci – associazione capofila e partner insieme alla parrocchia di San Pietro in Calibano e alle associazioni Pesaro30 e Calcio sociale Out – ha partecipato almeno un centinaio di pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco la ciclofficina sociale qui si impara a riparare le bici e sar224 un luogo di integrazione

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Ciclofficina sociale: "Qui si impara a riparare le bici. E sarà un luogo di integrazione"

Contenuti che potrebbero interessarti

ciclofficina sociale impara riparareEcco la Ciclofficina sociale: "Qui si impara a riparare le bici. E sarà un luogo di integrazione" - Risorse del bando Caritas, su fondi Cei 8xmille – anno 2025, infatti sono serviti ad inaugurare il primo esempio di “ciclofficina sociale“ a Pesaro ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclofficina Sociale Impara Riparare