Ecco il film più spaventoso di sempre | lo dice la scienza

Milano, 28 ottobre 2025 – La paura può essere misurata in battiti al minuto? Secondo un recente esperimento britannico, sì. E i risultati stanno dividendo il mondo del cinema. Un gruppo di ricercatori ha monitorato il battito cardiaco di 250 volontari mentre guardavano una s elezione di cinquanta film horror tra i più noti e disturbanti degli ultimi decenni. Il verdetto? Scopriamolo Sinister è il film più spaventoso di sempre. Non sono i grandi classici dell’horror tipo ‘L’esorcista’ o ‘Psyco’ a far tremare di più il cuore, ma a ‘vincere’ questa particolare classifica è ‘Sinister’, il film del 2012 diretto da Scott Derrickson, incoronato “il più spaventoso di sempre”, almeno secondo la scienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

