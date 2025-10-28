Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati e amori di Belen | Marco Boriello è stato il mio vero amore

Nel 1999 Belen è stata fidanzata con Mariano Bruzzone, ragazzo al quale ha dato il primo bacio che ricorda con queste parole: “A 15 anni sono diventata finalmente donna, e Mariano Bruzzone, anche lui di origini italiane, come me, ha perso la testa. La nostra parrocchia aveva organizzato un campeggio a Bariloche, nella Patagonia argentina, e sotto la tenda ci siamo dati il primo bacio. Ma non mi piacque, all’epoca ero piuttosto capricciosa, e tutto finì lì”. La prima volta che Belen ha fatto l’amore è stato nel 2001 con Damian: la showgirl, che al tempo aveva 17 anni, racconta: “ Il primo rapporto completo è arrivato a 17 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati e amori di Belen: “Marco Boriello è stato il mio vero amore”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le riprese mostrano la devastazione: tutti gli edifici sono ridotti in macerie dopo i bombardamenti - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez a Belve: “Sono aggressiva e manesca, i miei fidanzati li ho menati tutti”. Poi svela l’ex più importante (e non è Stefano De Martino!) - Belen Rodriguez a Belve: “Sono aggressiva e manesca, i miei fidanzati li ho menati tutti”. Scrive isaechia.it

Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati e amori di Arisa, dal primo Anastasi all’ultimo Walter: “Ho amato solo una volta” - Il primo ex fidanzato, conosciuto, di Arisa è Giuseppe Anastasi, si sono lasciati nel 2010, ma il loro sodalizio artistico è continuato. Lo riporta msn.com

Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono/ Dall’amore con Fiorello a Max Biaggi. Poi le nozze con Stefano Ricucci - Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono: le storie con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Fiorello a Max Biaggi. Scrive ilsussidiario.net