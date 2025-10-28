"Una prestazione di rivalsa importante in cui ci è mancato solo il gol". Si dice parzialmente soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo il pareggio a reti bianche interno contro il Fabriano Cerreto. "Con i ragazzi in settimana ci siamo ritrovati guardandoci negli occhi per ripartire dall’orgoglio del gruppo. Dopo la brutta prestazione di Jesi – aggiunge – avevamo bisogno di fare una partita del genere. Dal punto di vista della prestazione sono felice, perché la squadra ha reagito bene. Potevamo essere più incisivi negli ultimi 20 metri, ma forse ci è mancata la lucidità necessaria, complice anche il momento non positivo sul piano dei risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Passarini: "Tolentino, mancato solo il gol»