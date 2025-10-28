EA FC 26 La Carta Speciale Ultimate Scream Di Christian Pulisic E’ Trapelata Sul Web

La carta speciale Ultimate Scream di Christian Pulisic presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del dell’ attacance statunitense che milita nel Milan sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa. Generalmente sono carte che possono essere riscattate completando una SBC e vengono rilasciate ogni mese da Electronic Arts durante la stagione. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

