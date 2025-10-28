EA FC 26 Evoluzione Guardiano Spettrale Lista Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Guardiano Spettrale è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di martedi 11 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Guardiano Spettrale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

