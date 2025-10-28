È un disastro Aereo precipita poco dopo il decollo | nessun sopravvissuto

Un tragico incidente aereo ha sconvolto nella mattinata di martedì 28 ottobre una tranquilla area turistica, dove un piccolo velivolo con a bordo undici persone è precipitato poco dopo il decollo. Nessuno tra i passeggeri e l’equipaggio è sopravvissuto allo schianto, avvenuto nelle prime ore del giorno, mentre l’aereo stava iniziando un breve viaggio panoramico. Le autorità locali, accorse immediatamente sul posto, hanno parlato di una scena devastante e di difficoltà enormi nel recupero dei corpi, a causa delle fiamme che hanno completamente distrutto la fusoliera. >> “Non è come hanno detto, c’è la smentita”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it