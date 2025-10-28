È sempre Cartabianca gelo tra Corona e Berlinguer | Mutilato il mio libro

La puntata di martedì 28 ottobre di È sempre Cartabianca su Rete4 inizia con il consueto duetto tra la conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona, anche se il clima è teso. Nei giorni scorsi si è consumato un caso, l'ultimo libro dello scrittore-alpinista è sucito per i tipi di Mondadori con un capitolo in meno. "È stato mutilato, ho inviato i quaderni scritti a mano e la tecnologia è stata fregata dalla scrittura lenta", afferma Corona. Nel raccontare questa vicenda lo scrittore non accetta interruzioni di sorta da parte di "Bianchina". Si tratta di poche pagine, in realtà: Ma sono parole necessarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È sempre Cartabianca, gelo tra Corona e Berlinguer: "Mutilato il mio libro"

