Nell’affollato martedì sera televisivo non mancherà un nuovo appuntamento con È Sempre Cartabianca, il talk show d’attualità condotto da Bianca Berlinguer, in onda in prima serata su Rete 4. Manovra economica, tassa sulle banche e affitti brevi. Al centro della puntata, la manovra economica che approda in Parlamento ma resta terreno di scontro per la maggioranza: dalla tassa sulle banche agli affitti brevi, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per gli alleati di governo. Intanto, la crisi colpisce soprattutto il ceto medio, con milioni di italiani costretti a fare i conti con salari non adeguati al sempre crescente costo della vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti di martedì 28 ottobre 2025