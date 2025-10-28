È precipitata per 10 metri Orrore in Italia Maria Rosa Cavò muore in un terribile incidente
Era ancora buio quando Pace del Mela, in provincia di Messina, è stata scossa da un tragico incidente. Maria Rosa Cavò, 49 anni, nota imprenditrice locale e titolare della pasticceria La Casa del Dolce di Giammoro, ha perso la vita lungo via Pirandello, in prossimità di una curva che si è rivelata fatale. La donna, probabilmente diretta al lavoro, ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura. L’auto ha sfondato il guard-rail e precipitato per circa dieci metri in una scarpata. I vigili del fuoco di Milazzo sono intervenuti tempestivamente, estraendo il corpo dalle lamiere. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per Maria Rosa non c’è stato nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
