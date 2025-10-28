È possibile rimanere amici con l'ex? Lo psicologo | È fondamentale che la separazione non sia stata traumatica
Spesso visto come un evento non solo impossibile, ma anche assurdo, sempre più persone si chiedono se sia effettivamente possibile: si può davvero rimanere amici con l'ex? Se sì, quali sono le condizioni fondamentali? Ha risposto alle nostre domande uno psicologo, aiutandoci a districare una tematica molto attuale ma anche molto complicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Innanzitutto, auguro il meglio sia a @rueda.jr99 che a @noah_dettwiler_55 La mia partenza è stata buona e ho cercato di rimanere il più a lungo possibile con il gruppo di testa, cosa che sono riuscito a fare. C’è stata una situazione con un altro pilota che h - facebook.com Vai su Facebook
È possibile rimanere amici con l’ex? Lo psicologo: “È fondamentale che la separazione non sia stata traumatica” - Spesso visto come un evento non solo impossibile, ma anche assurdo, sempre più persone si chiedono se sia effettivamente possibile: si può davvero rimanere ... fanpage.it scrive
Vita da single: rimanere amici dell’ex. Sì o no? - Per trasformare l’amore in amicizia è prima di tutto fondamentale una condizione: l’amore deve essersi esaurito nel miglior modo possibile, così che su un terreno fertile possa nascere un nuovo ... Segnala iodonna.it