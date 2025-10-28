È possibile rimanere amici con l'ex? Lo psicologo | È fondamentale che la separazione non sia stata traumatica

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spesso visto come un evento non solo impossibile, ma anche assurdo, sempre più persone si chiedono se sia effettivamente possibile: si può davvero rimanere amici con l'ex? Se sì, quali sono le condizioni fondamentali? Ha risposto alle nostre domande uno psicologo, aiutandoci a districare una tematica molto attuale ma anche molto complicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

