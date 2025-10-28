È partito il ‘miglior barista’ Zattini | Mestiere sinonimo di qualità e accoglienza

Partiti. Domenica abbiamo pubblicato il primo tagliando dell’edizione 202526 del ‘ Miglior barista ’, iniziativa che consente ai lettori di votare l’esercente preferito: da domenica, sono già in azione le forbici per ritagliare il coupon (che riproponiamo oggi in questa stessa pagina) e conservarlo, dopo aver debitamente inserito nome, cognome e attività, in attesa di portare in redazione quanto raccolto. Oggi dà idealmente il ‘via’ all’iniziativa uno che non ha mai nascosto di aver partecipato: al di là del ruolo istituzionale, il sindaco Gian Luca Zattini in passato ha detto pubblicamente di aver votato, come molti altri forlivesi, per il proprio barista di fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

