E ora che l' oro è al massimo storico come facciamo? Facile puntiamo sui gioielli in argento | ecco 7 brand da tenere d' occhio
Firmano piccole sculture scintillanti, preziose e sofisticate. Perfette per chi ha voglia di regalarsi un nuovo bijoux, senza rischiare la bancarotta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
A settembre la raccolta globale degli Etp è stata di 234,4 miliardi di dollari, nuovo massimo storico mensile. E' in sintesi il quadro emerso dal BlackRock Etp Landscape Report. https://www.investiremag.it/investire/2025/10/27/news/etp-record-storico-per-la-rac - facebook.com Vai su Facebook
Oro, il prezzo si impenna: ecco perché può superare il massimo storico a 3.500 dollari - La domanda di beni rifugio è aumentata di nuovo a causa delle crescenti preoccupazioni per un'azione militare di Israele contro l'Iran. Da milanofinanza.it
Oro, prezzo vicino al record storico. Ubs: verrà polverizzato a fine 2025, ecco le nuove stime - Le tensioni geopolitiche in Ucraina e in Medio Oriente e l’aspettativa di più tagli dei tassi da parte della Fed spingono il prezzo dell’oro vicino al massimo storico di 3. milanofinanza.it scrive
L’oro ha aggiornato il suo massimo storico: cosa sta spaventando oggi gli investitori? - Uno dei principali driver del prezzo del metallo giallo sono senza dubbio gli acquisti delle banche centrali, con la Banca ... Riporta ilfattoquotidiano.it