È operativo il terminal Volkswagen a Marghera per i collegamenti via nave con la Cina

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via da oggi, a Porto Marghera, il servizio che connette la prima fabbrica europea di Volkswagen (a Bratislava, in Slovacchia) con i porti cinesi. Le auto prodotte a Bratislava arrivano via treno al terminal Tencara, posto alla fine del canale industriale sud a Marghera, dove vengono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

&#200; operativo il terminal Volkswagen a Marghera per i collegamenti via nave con la Cina - A regime arriveranno 20 treni a settimana, per un totale di 100mila veicoli all'anno in transito per il porto di Venezia ... Riporta veneziatoday.it

Volkswagen, utile operativo in calo del 42% - Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato un drastico calo dell'utile operativo nel terzo trimestre del 2024, registrando una diminuzione del 42% rispetto allo stesso periodo ... Si legge su informazione.it

Volkswagen: nel terzo trimestre crollano utili e risultato operativo, pesano Cina e costi di ristrutturazione - La crisi dell’auto continua ed è ben visibile nei conti di Volkswagen (+0,87% a Francoforte) che nel terzo trimestre del 2024 ha visto crollare utili e risultato operativo a causa del forte calo delle ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Operativo Terminal Volkswagen