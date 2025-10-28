È operativo il terminal Volkswagen a Marghera per i collegamenti via nave con la Cina

Prende il via da oggi, a Porto Marghera, il servizio che connette la prima fabbrica europea di Volkswagen (a Bratislava, in Slovacchia) con i porti cinesi. Le auto prodotte a Bratislava arrivano via treno al terminal Tencara, posto alla fine del canale industriale sud a Marghera, dove vengono.

Volkswagen, utile operativo in calo del 42% - Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato un drastico calo dell'utile operativo nel terzo trimestre del 2024, registrando una diminuzione del 42% rispetto allo stesso periodo

Volkswagen: nel terzo trimestre crollano utili e risultato operativo, pesano Cina e costi di ristrutturazione - La crisi dell'auto continua ed è ben visibile nei conti di Volkswagen (+0,87% a Francoforte) che nel terzo trimestre del 2024 ha visto crollare utili e risultato operativo a causa del forte calo delle