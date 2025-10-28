È nato e l’abbiamo chiamato così | il famoso è diventato papà per l’ottava volta

Una nuova gioia è arrivata nella famiglia dell’attore, icona della televisione e del cinema, ha rivelato di essere diventato nuovamente padre. Durante un’intervista al podcast “Pod Meets World”, il famoso, oggi settantenne, ha raccontato con entusiasmo che lui e la moglie hanno accolto il loro quarto figlio insieme, un maschietto di nome Christopher. “Abbiamo appena avuto il quarto figlio, quindi siamo diventati otto!”, ha dichiarato sorridendo, riferendosi all’intera famiglia allargata. Il matrimonio tra Kelsey Grammer e Kayte Walsh dura ormai da quattordici anni. I due si sono conosciuti nel 2009, quando lei, allora assistente di volo britannica, incontrò l’attore su un volo diretto a Londra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it