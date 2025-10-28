È morto padre Demetrio Canale figura amata della comunità di Rende

Lutto nella Parrocchia di Sant’Antonio a Commenda: domani i funerali alle 11.30. Si è spento questa mattina, intorno alle 10.20, padre Demetrio Canale, sacerdote molto amato della Parrocchia di Sant’Antonio a Commenda di Rende (Cosenza). La notizia della sua morte, accolta con profonda commozione da tutta la comunità, è stata diffusa sui canali ufficiali della parrocchia. Nel messaggio di cordoglio, i fedeli lo ricordano come un uomo di fede e di servizio, “che ora celebra la liturgia del cielo al cospetto della Santissima Trinità, tra le braccia di Maria, Immacolata Madre della Consolazione, con San Francesco, Sant’Antonio e tutti i santi”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - È morto padre Demetrio Canale, figura amata della comunità di Rende

News recenti che potrebbero piacerti

Picchiato alla sagra davanti al padre: Mario muore a 39 anni. Chi è l’aggressore e cosa è successo. -> https://www.nordest24.it/mario-de-marchi-morto-aggressione - facebook.com Vai su Facebook

Demetrio Lettieri morto a Santa Marina nel Salernitano, incidente in moto contro il motocarro guidato dal papà - Il 29enne Demetrio Lettieri era in sella alla sua moto quando si è scontrato con il motocarro guidato dal padre: l'incidente non gli ha lasciato scampo ... virgilio.it scrive

Incidente a Santa Marina, si scontra col mezzo guidato dal padre: morto 29enne - Un ragazzo di soli 29 anni, Demetrio Lettieri, è morto in un incidente stradale a pochi passi dalla casa di famiglia. Lo riporta ilmattino.it

Demetrio Lettieri si scontra contro il motocarro guidato dal papà e muore, era sulla sua moto: aveva solo 29 anni - Tragedia a Santa Marina, nel Salernitano: Demetrio Lettieri ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Isca del Molino. Secondo corriereadriatico.it