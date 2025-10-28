È morto Jack DeJohnette il batterista jazz che ha suonato con Miles Davis e Keith Jarrett aveva 83 anni

Jack DeJohnette, batterista jazz che ha collaborato con Charles Lloyd, Miles Davis e Keith Jarrett, è morto all'età di 83 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Morto Jack DeJohnette, batterista di Miles Davis e Keith Jarrett - X Vai su X

Lutto nella musica: è morto il leggendario batterista Jack DeJohnette. Collaborò anche con Miles Davis nel periodo elettrico e fusion - facebook.com Vai su Facebook

È morto Jack DeJohnette, il leggendario batterista jazz: addio allo “stregone del ritmo” - Collaboratore di Miles Davis e Keith Jarrett, nel 2006 fu nominato ai Grammy. newsmondo.it scrive

Come è morto Jack DeJohnette? Biografia e vita privata del batterista - Jack DeJohnette è stato uno dei grandi protagonisti del jazz mondiale e la notizia della sua morte il 27 ottobre 2025 segna la fine di un’epoca ricca di innovazione nella musica. Scrive tag24.it

È morto Jack DeJohnette - Tra i più importanti batteristi nella storia del jazz, Jack DeJohnette si è spento a 83 anni a causa di un'insufficienza cardiaca ... Riporta sentieriselvaggi.it