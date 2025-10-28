E’ morto il generale Angioni aveva 92 anni | guidò il contingente italiano in Libano nel 1982

(Adnkronos) – E' morto il generale Franco Angioni. Aveva 92 anni, nel 1982 guidò il contingente italiano in Libano. "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del Generale di Corpo d’Armata Franco Angioni", scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Figura carismatica e militare dallo stile di comando inconfondibile, lo ricordiamo – prosegue il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

