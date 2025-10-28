È morto il fotografo Mimmo Jodice
È morto a 91 anni Mimmo Jodice, tra i maggiori protagonisti della fotografia italiana del secondo Novecento. Autore di opere che hanno ridefinito il linguaggio fotografico, Jodice ha attraversato oltre 60 anni di storia culturale del Paese. Nato nel Rione Sanità nel 1934, Domenico “Mimmo” Jodice è stato uno dei pionieri nell’introdurre la fotografia nelle Accademie di Belle Arti italiane, fondando nel 1970 la prima cattedra della disciplina a Napoli, dove insegnò fino al 1994. Alcune fotografie di Jodice esposte al Maschio Angioino (Ansa). Negli anni ha collaborato con artisti come Andy Warhol, Joseph Beuys e Jannis Kounellis, attraversando la stagione dell’arte concettuale e impegnandosi anche nel racconto civile della città e del lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
