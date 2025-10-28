È morta la bimba di due anni di Telgate era caduta mentre giocava

IL LUTTO. A tre giorni dall’incidente, avvenuto a Palazzolo in casa di parenti, la piccola, che era ricoverata in terapia intensiva al «Papa Giovanni», non ce l’ha fatta. Donati gli organi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

