È meglio fare il test del DNA fetale o l’amniocentesi?
Buongiorno dottore, ho 37 anni e sono alla 11ª settimana di gravidanza, che procede bene. Sto valutando se fare direttamente il test del DNA fetale o se sia meglio passare subito a un esame invasivo come l'amniocentesi. Quali sono i limiti del test del DNA rispetto agli esami diagnostici tradizionali? Uno esclude l'altro?
