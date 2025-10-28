E’ iniziata la Keep Clean and Run | doppia tappa nel Sannio l’arrivo a Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto Centinaia di kilometri percorsi in tutta Italia e non solo, un solo obiettivo: ripulire le strade e i sentieri dai rifiuti abbandonati. Keep Clean and Run è un’eco-maratona, un evento di plogging a tappe che ogni anno sensibilizza i territori sull’importanza della raccolta del littering e racconta come sia possibile proteggere l’ambiente divertendosi! Il plogging (attività che unisce l’esercizio fisico, come la corsa o la camminata, alla raccolta di rifiuti, con lo scopo di contribuire a mantenere puliti gli spazi pubblici e naturali) più lungo del mondo sulla via Francigena del Sud per promuovere educazione ambientale e cura del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
