È il momento del fare | da Foggia parte la sfida di Splendido e Lobuono per la Puglia
Questa sera, in uno dei luoghi simbolo del centro città di Foggia – Corso Vittorio Emanuele II – si alza il sipario sulla campagna elettorale di Joseph Splendido: l’esponente locale – già protagonista negli ambienti della politica foggiana – cala dunque la sua carta e si presenta ufficialmente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un momento di gioco, movimento e allegria! Ci siamo divertiti a fare come una palla colorata che rotola, alcuni piccoli salti, delle discese ripide ripide e infine un canestro. Ci siamo divertiti insieme, abbiamo imparato a muoverci nello spazio, a condividere e a - facebook.com Vai su Facebook
Una sola salita. Un solo momento per fare la differenza. . Just one climb. One chance to make it count. #GranPiemonte presented by @CA_Ita - X Vai su X