È ancora glass skin mania E TikTok grida un solo nome | il siero best seller alla bava di lumaca

Tra le tendenze nate sui social e che non ci pensano nemmeno per un attimo a lasciarci, quella della glass skin è senza dubbio una delle più amate, provate e gettonate di sempre. Un trend nato su TIk Tok che ci vuole tutte con una pelle luminosa e dall’effetto traslucido, esattamente come l’effetto che fa un vetro o un cristallo.  Una cute che non arriva da trucchi e cosmetici, ma che si ottiene con un’attenta skincare, mirata e ricca di nutrimento per la pelle, e ovviamente optando per i prodotti che assecondino al meglio questo scopo, come il siero viso alla bava di lumaca di COSRX che è un vero best seller da provare adesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

