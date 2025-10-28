E' ai domiciliari | prima simula un infortunio per coprire un incidente poi picchia i familiari

28 ott 2025

Nello scorso fine settimana i carabinieri di Ro Ferrarese hanno arrestato e trasferito in carcere un 50enne pregiudicato orinario dell’Est Europa, ma da anni residente nel piccolo comune ferrarese con tutta la famiglia. Lo stesso era stato condannato a sei mesi di reclusione dalla Corte d’Appello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

