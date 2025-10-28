È abortista non può interpretare la Madonna l’assurda accusa contro Kasia Smutniak
Confondere l’attore con il personaggio che interpreta è un atteggiamento che ci riporta ai tempi in cui i bambini fermavano per strada Nino Manfredi e gli chiedevano di Pinocchio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
