È abortista non può interpretare la Madonna l’assurda accusa contro Kasia Smutniak

Milleunadonna.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confondere l’attore con il personaggio che interpreta è un atteggiamento che ci riporta ai tempi in cui i bambini fermavano per strada Nino Manfredi e gli chiedevano di Pinocchio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

200 abortista non pu242 interpretare la madonna l8217assurda accusa contro kasia smutniak

© Milleunadonna.it - “È abortista, non può interpretare la Madonna”, l’assurda accusa contro Kasia Smutniak

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 200 Abortista Pu242 Interpretare