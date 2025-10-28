Dynamo Camp al via progetto ‘Sorriso è cura’ per dare felicità a bambini malati
(Adnkronos) – In Italia, oltre 316.000 bambini e adolescenti soffrono di gravi malattie e disabilità senza un adeguato supporto. 'Sorriso è Cura' è l'iniziativa solidale di Servier Italia e il Fondo di beneficenza Mécénat Servier in favore di Dynamo Camp a sostegno dei programmi per famiglie con figli affetti da patologie gravi o croniche, neurodivergenze .
AssoMe Academy. . Il corso GRATUITO per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (ASACOM) sta per partire! Si inizia il 30 ottobre! L’iniziativa è realizzata da Dynamo Camp , insieme a Intesa Sanpaolo Assicurazioni, con il supporto di - facebook.com Vai su Facebook
Riccardo e Federico, Dynamo Camp e la terapia dell'amicizia - X Vai su X
Dynamo Camp, al via progetto 'Sorriso è cura' per dare felicità a bambini malati - 2027 Servier Italia affiancherà Dynamo Camp che potrà accogliere ogni anno 30 famiglie nella sede del Camp in Toscana con programmi gratuiti di Terapia Ricreativa ... Lo riporta adnkronos.com
Un giorno al Dynamo Camp: scopri dove nascono i sorrisi - Domenica 5 ottobre ritorna l’open day di Dynamo Camp, l’oasi in provincia di Pistoia che offre a bambini affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie periodi di vacanza e divertimento. Come scrive vita.it
Dynamo Camp e Fondazione Cdp insieme per i minori fragili - 000 i giovani di Napoli che hanno beneficiato negli ultimi due anni dei programmi di "Terapia Ricreativa" co- ansa.it scrive