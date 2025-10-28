Durante una intervista a Radio Vaticana hanno tirato lo sciacquone e si è sentito La bellezza? Un bel faccino in tv serve Non sono sexy | così Francesca Fialdini
Il percorso a “ Ballando con le stelle ” di Francesca Fialdini procede a passo spedito e con Giovanni Pernice è tra le favorite alla vittoria finale. La conduttrice e neo ballerina in una intervista a Il Corriere della Sera ha ricordato i suoi inizi, raccontandosi a tutto tondo. A Radio Vaticana i primi passi: “ Ero affiancata da eccellenti professionisti. Ricordo un’intervista a un giornalista sulla guerra in Afghanistan. Mi ripose dal bagno. E in onda tiro? lo sciacquone. Si senti? benissimo”. Il rapporto con lo sport? “Ero inviata sul campo alla Partita del Cuore, quando presentava Frizzi. Intervistai Simone convinta che fosse suo fratello Pippo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
