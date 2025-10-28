Durante la separazione in casa ho creato una specie di altare all’ingresso con un barbagianni impagliato pelli di coniglio e galline gonfiabili | così Daria Bignardi

Daria Bignardi sta promuovendo il suo ultimo libro “ Nostra solitudine ” e in una intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato della sua di solitudine, dopo la separazione con Luca Sofri, dopo il matrimonio durato dal 2004 al 2018 e la nascita della figlia Emilia. La giornalista e autrice è stata sposata già nel 1997 con Nicola Manzoni e da lui ha avuto Ludovico. “Questo libro chiude la trilogia iniziata con ‘Libri che mi hanno rovinato la vita’ e ‘Ogni prigione è un’isola’. – ha affermato – Sentivo di non aver finito coi temi dell’isolamento e dell’ombra”. Lo spunto è venuto dopo che la scrittrice è “ tornata dall’Ucraina, il primo Capodanno dopo l’invasione russa, e ancora di più dalla Palestina, col senso che quelle situazioni mi riguardassero direttamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

così Daria Bignardi