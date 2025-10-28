Duemila pacchi Amazon spariti nel nulla | scoperto il deposito segreto dove finiva la vostra merce

Un camion con targa romena fermo davanti a un capannone abbandonato. Potrebbe sembrare una scena ordinaria, una sosta di routine lungo la provincia milanese. Ma quando i carabinieri della Compagnia di Pioltello si sono avvicinati per un controllo, nella serata di venerdì 24 ottobre, hanno scoperto qualcosa di molto diverso: centinaia di scatole con il logo Amazon ammassate nel mezzo. Tutte destinate a clienti che non le avrebbero mai ricevute. L’edificio si trova in via dell’Oca, a Rodano, un comune alle porte di Milano. All’apparenza un semplice capannone industriale dismesso, nella realtà un vero e proprio centro di stoccaggio clandestino. 🔗 Leggi su Screenworld.it

