Duecentomila euro per il rilancio del centro storico

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la valutazione delle domande presentate per il bando comunale a sostegno dello sviluppo delle attività economiche del Centro Storico, rivolto a imprese del commercio, turismo e servizi, singole o in forma aggregata. Il bando, che inizialmente metteva a disposizione un finanziamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Centro commerciale Casetta Mattei, dopo il cambio di proprietà arriva anche una nuova gestione - ovest di Roma, sarà la Nhood Services Italy, esperta di soluzioni immobiliari e specializzata nel commercial real estate e nella ... Segnala romatoday.it

duecentomila euro rilancio centroCentro storico, l’iniziativa “Attività nuove ed esistenti”: contributi fino a 12mila euro” - Le domande per interventi di riqualificazione o per aprire possono essere presentate da lunedì. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Duecentomila Euro Rilancio Centro