Due mensilità non retribuite l' azienda è in grave difficoltà | mobilitazione degli operai
La Bipres, azienda metalmeccanica di Rocca San Casciano e Portico “è in grave difficoltà economica”. Ad evidenziare la situazione è Bruno Basini, segretario della federazione forlivese del Prc, spiegando che “sono due le mensilità arretrate non retribuite ai lavoratori”. Per questo motivo è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
