Due giornate di talk interviste keynote speech per guardare al futuro insieme a protagonisti del mondo dell’architettura dell’arte della filosofia dell’informazione della musica della psichiatria della scienza e dello spettacolo

Amica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Style Magazine, il mensile di attualità e stile di RCS diretto da Alessandro Calascibetta, in edicola con il Corriere della Sera, festeggia 20 anni di storia con un grande appuntamento al pubblico: “Visioni e Visionari”, in programma il 30 e 31 ottobre all’ArmaniTeatro di via Bergognone 59, a Milano. “Con Visioni e Visionari vogliamo offrire al pubblico una prospettiva sul futuro” – ha dichiarato il direttore Alessandro Calascibetta – “ Non si tratta di predire ciò che verrà, ma di indagarlo attraverso punti di vista e discipline differenti, grazie a ospiti che sanno coniugare rigore e immaginazione. 🔗 Leggi su Amica.it

