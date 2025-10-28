Due giornate di talk interviste keynote speech per guardare al futuro insieme a protagonisti del mondo dell’architettura dell’arte della filosofia dell’informazione della musica della psichiatria della scienza e dello spettacolo
Style Magazine, il mensile di attualità e stile di RCS diretto da Alessandro Calascibetta, in edicola con il Corriere della Sera, festeggia 20 anni di storia con un grande appuntamento al pubblico: “Visioni e Visionari”, in programma il 30 e 31 ottobre all’ArmaniTeatro di via Bergognone 59, a Milano. “Con Visioni e Visionari vogliamo offrire al pubblico una prospettiva sul futuro” – ha dichiarato il direttore Alessandro Calascibetta – “ Non si tratta di predire ciò che verrà, ma di indagarlo attraverso punti di vista e discipline differenti, grazie a ospiti che sanno coniugare rigore e immaginazione. 🔗 Leggi su Amica.it
SAVE THE DATE Torna l’evento che accende l’innovazione! DIGITAL DAYS – Evoluzione Digitale Faventia Sales, Faenza Venerdì 14 e sabato 15 novembre 2025 ? Ingresso libero Due giornate di laboratori, talk e incontri per esplorare il mondo del - facebook.com Vai su Facebook
Talk torna a Napoli, più grande - Il primo fine settimana di novembre il Post sarà a Napoli per la seconda edizione in città di TALK, le giornate del Post per incontrarsi con lettori e lettrici dal vivo e parlare un po’ di tutto con ... Riporta ilpost.it