Style Magazine, il mensile di attualità e stile di RCS diretto da Alessandro Calascibetta, in edicola con il Corriere della Sera, festeggia 20 anni di storia con un grande appuntamento al pubblico: "Visioni e Visionari", in programma il 30 e 31 ottobre all'ArmaniTeatro di via Bergognone 59, a Milano. "Con Visioni e Visionari vogliamo offrire al pubblico una prospettiva sul futuro" – ha dichiarato il direttore Alessandro Calascibetta – " Non si tratta di predire ciò che verrà, ma di indagarlo attraverso punti di vista e discipline differenti, grazie a ospiti che sanno coniugare rigore e immaginazione.

Due giornate di talk, interviste, keynote speech, per guardare al futuro insieme a protagonisti del mondo dell'architettura, dell'arte, della filosofia, dell'informazione, della musica, della psichiatria, della scienza e dello spettacolo