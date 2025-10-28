Due donne assistite dal Suem non in pericolo | l' incidente a Marango Moto a terra sul Terraglio

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio dell'incidente è di due donne ferite, non in pericolo di vita, soccorse verso le 17 di oggi, martedì 28 ottobre in località Marango, lungo la strada provinciale 42 (la Jesolana), all'altezza dell'intersezione con via Violin a Concordia Sagittaria. Una Mini Cooper condotta da G.V., di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Contatta due donne su un sito d’incontri e le sequestra in casa: “Ha provato a farci drogare, voleva 2mila euro” - L’uomo, 36 anni, ha trattenuto le due donne in casa, minacciandole di avere un’arma e provando a estorcergli i soldi che aveva dato loro. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Due Donne Assistite Suem