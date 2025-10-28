Due comete si avvicinano troppo al Sole e vengono disintegrate | le immagini spettacolari

Il coronografo LASCO C3 installato sul telescopio spaziale SOHO di NASA ed ESA ha colto la distruzione di due comete "suicide". I due astri chiomati si sono avvicinati troppo alla stella, finendo per essere dissolti a causa del calore estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

