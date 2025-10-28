Due castagni centenari di Mascali inseriti nell' elenco regionale degli alberi monumentali
Il patrimonio naturalistico di Mascali riceve un importante riconoscimento ufficiale. Due maestosi alberi secolari, entrambi della specie Castanea Sativa (castagno), hanno ottenuto il titolo di "Albero Monumentale di Sicilia", in conformità con le normative vigenti. L'assessore regionale al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
