Due capolavori della musica da camera dell’Ottocento in concerto a Sansepolcro

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Domenica 2 novembre alle 18, l’Auditorium di Santa Chiara di Sansepolcro ospita un nuovo, straordinario appuntamento musicale con Marvin Allen Wolfthal e il Quartetto Hubay, in un concerto dal titolo “Due capolavori della musica da camera dell’Ottocento”. In programma due pagine immortali del repertorio romantico: Felix Mendelssohn, Trio n. 1 in re minore op. 49 per violino, violoncello e pianoforte (1839) Johannes Brahms, Quintetto in fa minore op. 34 per quartetto d’archi e pianoforte (1864). Il maestro Marvin Wolfthal, pianista, compositore e direttore statunitense di fama internazionale, sarà accompagnato dal Quartetto Hubay, formato da Stefano Rondoni e Francesco Gemo (violini), Sabina Morelli (viola) ed Ermanno Vallini (violoncello), ensemble che porta avanti la tradizione della grande scuola violinistica ungherese di Jenö Hubay. 🔗 Leggi su Lanazione.it

