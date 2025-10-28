Dubbi su trucco e costume di Halloween? Chiediamo a Nano Banana
I l nome fa un po’ sorridere, ma Nano Banana (nome comune di Gemini 2.5 Flash Image ), il tool di Intelligenza Artificiale visiva di Google, è sorprendente oltre che divertente. Cosa si dicono i delfini? L’AI di Google ci aiuta a capirli X Accessibile usando Gemini, Nano Banana è in grado non solo di creare immagini fantastiche e curiose, ma a partire da una nostra foto può farci provare acconciature, look, metterci in contesti fantastici, ispirarci per le prossime feste. Leggi anche › Week end di Halloween, la nuova tendenza? Una meta gotica Cos’è Nano Banana?. Nano Banana è uno dei modelli linguistici più avanzati sviluppati da Google, oggi ufficialmente conosciuto come Gemini 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it
