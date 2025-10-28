Droni e tank ecco il piano dell' Italia per spendere i 14 miliardi per la difesa Ue Ma servono 40 mila soldati

Uno studio dell'Aspen: esercito a corto di personale. Pontecorvo (Leonardo): la nuova guerra è tra noi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Altre letture consigliate

Nuovo attacco da parte dell'Idf ad una pattuglia dell'Unifil in Libano: prima un drone ha sganciato una granata, poi un tank ha sparato un colpo. Lo riferisce in una nota la forza di pace Onu. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#BuyFood L'agricoltura intelligente tra innovazione e tradizione. Droni, sensori e intelligenza artificiale stanno trasformando il lavoro nei campi, rendendo l’agricoltura toscana più sostenibile, efficiente e competitiva ? ? https://bit.ly/agric - X Vai su X

Droni e tank, ecco il piano dell'Italia per spendere i 14 miliardi per la difesa Ue. Ma servono 40 mila soldati - Il governo italiano si prepara a presentare alla Commissione europea i dettagli dei progetti per la difesa, da finanziare con 14,9 miliardi del fondo Safe (Security action for Europe). Riporta msn.com

Guerra, il piano militare italiano: ponti mobili, mine anti-carro, droni. Il programma in 10 anni e la minaccia ad Est - Ponti e piattaforme per attraversare fiumi e specchi d’acqua in tempi record, radar per ... Si legge su ilmessaggero.it

Muro di droni e sorveglianza del fianco Est: cosa c'è nel piano anti-Putin dell'Ue - La Commissione europea ha presentato ai Ventisette una tabella di marcia per la difesa che individua quattro progetti strategici destinati a ridefinire la sicurezza del continente da qui al 2030. Segnala ilgiornale.it