Droga soldi e una pistola con colpo in canna | sequestri a Triggiano Arrestato 23enne sorvegliato speciale

Droga, ma anche una pistola clandestina con munizioni e colpo in canna: è quanto rivenuto dei Carabinieri nel corso di alcuni controlli a Triggiano, nel Barese. In manette è finito un 23enne già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.I militari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

Pescara, operazione della Polizia nel quartiere San Donato: un incensurato è stato portato in carcere. Si stima che la droga, qualora fosse stata rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare più di 150.000 euro #ilcentro #droga #pistola #soldi #gioielli #arresto - facebook.com Vai su Facebook

Aggredisce il padre per i soldi della droga. Arrestato dalla Polizia - X Vai su X

Luca Sacchi ucciso durante la compravendita di droga: definitiva la condanna per la fidanzata Anastasiya - Il personal trainer venne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub mentre era in compagnia della fidanzata Anastasiya: nel borsone della ragazza, secondo l'accusa c'erano 70mila euro ... Riporta today.it

Droga, soldi e sparatorie: chiesti 50 anni di carcere per i narcos di Torbella - I finanzieri erano arrivati alla “banda” di Tor Bella Monaca tracciando un carico di 72 chili di cocaina approdati a Civitavecchia e provenienti dall’Ecuador. Si legge su ilmessaggero.it

Piante di marijuana, soldi e pistola 'giocattolo': nei guai 20enne - Ha cercato di scappare a bordo di uno scooter con targa 'nastrata'. Come scrive casertanews.it