Droga nella confezione del riso | mezzo chilo di cocaina sequestrato 20enne arrestato
Un arresto e mezzo chilo di cocaina sequestrato: questo il bilancio di un'operazione della polizia di Stato che ha fermato un 20enne originario dell'Ecuador, irregolare, per spaccio.Negli ultimi giorni, gli investigatori hanno intensificato la vigilanza alle fermate dei bus a lunga percorrenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
