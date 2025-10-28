Droga dalla Tunisia alla Sicilia lo scambio al largo di Marsala | sequestrati 670 chili di hashish in due imbarcazioni

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 5 tunisini, gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacente. La notte del 20 ottobre scorso, nell’ambito di servizi congiunti della Polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Droga dalla Tunisia alla Sicilia, lo scambio al largo di Marsala: sequestrati 670 chili di hashish in due imbarcazioni

