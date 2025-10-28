Droga dalla Spagna stoccata e distribuita da Giugliano Società intestata a due prestanome

La base logistica del traffico di droga che arrivava dalla Spagna era a Giugliano. Cocaina, hashish e marijuana venivano stoccate e distribuite dalla terza città della Campania in tutta l’area metropolitana del capoluogo. Lo rivelano le indagini coordinate dalla Dda partenopea che hanno portato all’arresto di cinque persone. Giugliano base logistica della droga: banda guidata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Droga dalla Spagna stoccata e distribuita da Giugliano. Società intestata a due prestanome

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giugliano, importavano droga dalla Spagna grazie a società logistica, cinque arresti - X Vai su X

Spaccio di droga dalla Spagna a Napoli, società di logistica per smistare la merce: cinque arresti - facebook.com Vai su Facebook

Droga dalla Spagna e base a Giugliano: come funzionava la filiera smantellata dai carabinieri - operazione dei Carabinieri: la droga importata dalla Spagna veniva stoccata e frazionata in una società fittizia di Giugliano ... Riporta internapoli.it

Droga dalla Spagna, sgominata banda di narcos nel napoletano. Cinque arresti - Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hashish e marijuana importata dalla Spagna utiizzavano una società logistica del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del ... Si legge su virgilio.it

Società logistica per importare droga dalla Spagna, 5 arresti - Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hashish e marijuana importata dalla Spagna utiizzavano una società logistica del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investig ... Come scrive ansa.it