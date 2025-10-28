Droga dalla Spagna a Napoli attraverso una società di Giugliano arrestati cinque narcos | VIDEO

Droga dalla Spagna per rifornire le piazze italiane. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute "gravemente indiziate" di far parte di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

